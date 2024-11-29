Сирський показав, що продовжує працювати з військовими підрозділами на Донеччині, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Олександра Сирського.
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Що відомо про візит Сирського
Метою візитів було безпосереднє спілкування з командирами на передовій для розв'язання нагальних питань і надання необхідної допомоги.
За підсумками цих заходів ухвалено рішення щодо посилення підрозділів, включаючи резерви, боєприпаси, озброєння та техніку.
Як головнокомандувач ЗСУ відвідав підрозділи на Донеччині: дивіться фото Олександра Сирського
Як зазначив головнокомандувач, завдяки стійкості та відвазі українських захисників, які активно стримують ворога, вдалося не лише утримати позиції, а й завдати серйозних втрат російським військам у техніці та живій силі.
Олександр Сирський: останні новини
- В Україні у військових частинах будуть створені підрозділи рекрутингу для покращення вербування добровольців.
- Оптимізація навантаження між підрозділами дозволила знизити потребу в мобілізації резервістів, зазначив Головнокомандувач ЗСУ.
- Нещодавно він провів зустріч з волонтерами, зокрема зі Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим, для обговорення важливих питань, таких як технологічні інновації та консолідація суспільства.