Сырский назвал самый тяжелый момент в обороне Киева

Александр Сырский в начале полномасштабного вторжения руководил обороной Киева. По его словам, самым тяжелым моментом стали боевые действия вблизи села Мощун.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью радио "Байрактар".

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Сырский рассказал об обороне Киева

В начале полномасштабного вторжения Александр Сырский занимал должность командующего Сухопутных войск ВСУ. Тогда он руководил обороной Киева.

По словам Сырского, самый критический момент в обороне Киева – бои за село Мощун в Бучанском районе.

Тогда противник ночью планировал переправить как минимум батальон. Было большое количество техники, было возведено 5 понтонно-мостовых переправ через Ирпень. Противник готовился преодолеть Ирпень и перейти к широкомасштабным боевым действиям в Мощуне,

– рассказал Сырский.