По словам Сырского, ситуация на линии фронта очень напряженная. Он не говорил о снижении мобилизационного возраста, но об этом высказался Владимир Зеленский. Детали передает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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Как Сирский оценивает количество оккупантов в Украине

Главнокомандующий заявил, что интенсивность войны продолжает расти. Причем как по масштабу, так и по численности войск. Количество российских оккупационных войск в Украине постоянно увеличивается. В 2024 году на наших землях "находятся дополнительно 100 тысяч российских солдат".

К тому же Сырский отметил, что война России против Украины очень технологична. Уровень развития такой, что можно говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил.

Конечно, это сильно влияет на тактику бойцов.

"Наша главная цель в защите – нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", – объяснил главком.

Он заверил, что ВСУ имеют стратегию защиты от противника, у которого больше вооружений, солдат и который в целом преобладает по военной мощи.