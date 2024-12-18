За словами Сирського, ситуація на лінії фронту дуже напружена. Він не говорив про зниження мобілізаційного віку, та про це висловився Володимир Зеленський. Деталі передає 24 Канал з посиланням на Le Monde.

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Як Сирський оцінює кількість окупантів в Україні

Головнокомандувач заявив, що інтенсивність війни продовжує зростати. Причому як за масштабом, так і за чисельністю військ. Кількість російських окупаційних військ в Україні постійно збільшується. У 2024 році на наших землях "перебувають додатково 100 тисяч російських солдатів".

До того ж Сирський наголосив, що війна Росії проти України дуже технологічна. Рівень розвитку такий, що можна говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил.

Звісно, це сильно впливає на тактику бійців.

"Наша головна мета в захисті – завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", – пояснив головком.

Він запевнив, що ЗСУ мають стратегію захисту від противника, в якого більше озброєнь, солдатів і який загалом переважає за військовою міццю.