ВСУ восстановили десятки позиций, потери личного состава уменьшились: Сырский про итоги марта

Главнокомандующий ВСУ Сырский провел совещание по итогам деятельности ВСУ в марте. В целом бойцам удалось удержать рубежи обороны и стабилизировать угрожающие направления.

Он также отметил, что потери среди украинских военных в этом месяце уменьшились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в телеграмм.

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Какие результаты совещания главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел комплексное совещание в режиме видеоконференцсвязи по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в марте 2025 года.

Он отметил, что главными задачами Вооруженных сил остаются удержание рубежей обороны и стабилизация обстановки на угрожающих направлениях.

"Благодаря принятым управленческим решениям и стойкости украинских воинов эту задачу частично удалось выполнить, в частности, что касается Покровского направления. Здесь, в операционной зоне ОТГ "Донецк", противник сосредоточивает основные наступательные усилия, однако, фактически буксует на месте", – отметил главком.

В то же время, украинские войска там, где это возможно, применяют тактику активной обороны. На некоторых участках фронта продвигаются наши силы вперед, улучшают тактическое положение, восстанавливают десятки позиций, сковывают значительные силы противника.

С начала марта Силы обороны выполнили около 100 тысяч огневых задач, операторы БпЛА – более 81,7 тысяч боевых специальных задач, включая 158 поражениями средствами DeepStrike.

Сырский обратил внимание на то, что в армии есть необходимость увеличить количество дронов и оптоволоконные, которые будут устойчивыми к вражеским средствам РЭБ.

Кроме того, определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом. Подчеркнул необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни наших воинов,

– добавил Сырский.

Он отметил, что курс БЗВП продлен до 1,5 месяца, введен обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах. Это, по его словам, дает результаты, ведь в этом месяце потери личного состава уменьшились, по сравнению с предыдущими.

"Еще один важный вопрос из рассмотренных - содержание и подготовки вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники", – подчеркнул Сырский.