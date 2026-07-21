Сирский резко ответил на обвинения в связи с дронами

Украинцы, возмущенные отставкой Михаила Федорова с поста главы Минобороны, продолжают мирные акции, подчеркивая принципиальное различие во взглядах на ведение войны между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Если первого ассоциируют с технологиями и инновациями, то второй представляется человеком, который якобы не готов к современным решениям, в частности, к более активному применению дронов.

Сам Сырский ответил на критику в связи с использованием беспилотников в армии. Он назвал "самым странным упреком" утверждение о том, что он якобы "не хочет воевать с помощью дронов", и подробно объяснил свою позицию. Об этом говорится в колонке главнокомандующего на сайте "Милитарного".

Создание Сил беспилотных систем и назначение "Мадяра"

Сирский подчеркнул, что создание отдельного рода войск – Сил беспилотных систем – произошло в период исполнения им обязанностей главнокомандующего. Кроме того, он лично предложил президенту кандидатуру майора Роберта Бровди (известного под позывным "Мадяр") на должность командующего СБС.

По словам Главнокомандующего, это решение было непопулярным и принималось вопреки традициям военной иерархии, поэтому он взял на себя за него полную личную ответственность.

Почему именно он? Потому что он не просто прошел путь от солдата до офицера, а создал уникальное подразделение и обладает видением. Результат мы все видим каждый день. Человек, который "не хочет воевать дронами", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем",

– подчеркнул генерал.

Почему нельзя воевать исключительно с помощью беспилотников?

В то же время Сырский отметил, что дроны, хотя и обеспечивают сегодня огромную долю поражений на фронте, не могут функционировать самостоятельно. Для того чтобы подготовить поле боя для их эффективной работы, необходим целый ряд других средств.

В частности, армии крайне необходимы:

артиллерия и минометы;

инженерные средства;

системы противовоздушной обороны (ПВО);

средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и десятки других видов оборудования.

Он добавил, что Генеральный штаб передает Министерству обороны полный перечень потребностей, и государство должно закупать все необходимое для войны комплексно, а не только то, что сейчас "в тренде".

Угроза поспешных экспериментов на поле боя

Главнокомандующий призвал трезво оценивать масштабы противостояния, поскольку Украина воюет против превосходящего врага, который массово применяет артиллерию, авиацию и пехоту.

По его словам, попытка быстро перевести миллионную армию исключительно на беспилотники – опасная иллюзия.

Я не могу за два месяца перевести миллионную армию "на дроны" и сказать: теперь воюем так. Помимо того, что это очевидная авантюра, любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями и нашими людьми,

– подытожил Сирский, подчеркнув, что ответственность за результат на поле боя по закону лежит именно на нем.

Также в материале колонки главнокомандующий заявил, что для него "стало неожиданностью" узнать о конфликте с Михаилом Федоровым.

По его словам, он воспринимал их взаимоотношения как чисто рабочие, хотя и со сложными вопросами и разными позициями – "как и должно быть между двумя институтами во время большой войны". При этом Сырский извинился перед Федоровым и призвал сосредоточиться на достижении общей цели.