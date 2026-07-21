Сам Сирський відповів на критику щодо використання безпілотників у війську. Він назвав "найдивнішим закидом" твердження про те, що він нібито "не хоче воювати дронами", та детально пояснив свою позицію. Про це йдеться в колонці головкома на сайті "Мілітарного".

Створення Сил безпілотних систем та призначення "Мадяра"

Сирський наголосив, що створення окремого роду військ – Сил безпілотних систем – сталося за час виконання ним обов'язків головкома. Крім того, він особисто запропонував президенту кандидатуру майора Роберта Бровді (відомого за позивним "Мадяр") на посаду командувача СБС.

За словами Головнокомандувача, це рішення було непопулярним і ухвалювалося всупереч традиціям військової ієрархії, тому він узяв за нього повну особисту відповідальність.

Чому саме він? Бо він не просто виріс від солдата до офіцера, а створив унікальний підрозділ і має бачення. Результат ми всі бачимо щодня. Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем",

– підкреслив генерал.

Чому не можна воювати виключно безпілотниками?

Водночас Сирський зазначив, що дрони, хоч і забезпечують сьогодні величезну частку уражень на фронті, не можуть функціонувати самостійно. Для того, щоб підготувати поле бою для їхньої ефективної роботи, необхідна ціла низка інших засобів.

Зокрема, армії критично потрібні:

артилерія та міномети;

інженерні засоби;

системи протиповітряної оборони (ППО);

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та десятки інших номенклатур.

Він додав, що Генеральний штаб передає Міністерству оборони повний перелік потреб, і держава має закуповувати все необхідне для війни комплексно, а не лише те, що наразі є "у тренді".

Загроза поспішних експериментів на полі бою

Головнокомандувач закликав тверезо оцінювати масштаби протистояння, оскільки Україна воює проти переважаючого ворога, який масово застосовує артилерію, авіацію та піхоту.

За його словами, спроба швидко перевести мільйонне військо лише на безпілотники є небезпечною ілюзією.

Я не можу за два місяці перевести мільйонну армію «на дрони» і сказати: тепер воюємо так. Крім того, що це очевидна авантюра, будь-який експеримент такого масштабу оплачується нашими землями і нашими людьми,

– підсумував Сирський, наголосивши, що відповідальність за результат на полі бою за законом лежить саме на ньому.

Також у матеріалі колонки головком заявив, що для нього "було несподіванкою" дізнатися про конфлікт із Михайлом Федоровим.

За його словами, він сприймав їхні взаємини як суто робочі, хоча й зі складними питаннями та різними позиціями – "як і має бути між двома інституціями під час великої війни". При цьому, Сирський перепросив у Федорова й закликав фокусуватися на досягненні спільної мети.