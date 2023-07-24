Ворон летает, а Буря – стреляет: Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов
Источник:Александр Сырский
Украинские воины день за днем продолжают делать все, чтобы приблизить победу в войне с Россией. Ежедневно защитники и защитницы эффективно уничтожают врага, в том числе и 54-я отдельная механизированная бригада.
Соответствующие кадры опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. На видео видна мощная работа наших воинов.
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Как ВСУ уничтожают врага
На видео видна работа 54-й отдельной механизированной бригады, которая уничтожила вражеский склад боеприпасов и ликвидировала нескольких оккупантов. Александр Сырский подписал видео как всегда лаконично:
Ворон летает, а Буря – стреляет. 54 ОМБр уничтожает склад и живую силу врага.
54-я ОМБр уничтожает окупантов: смотрите видео
Важно! За всеми успехами наших воинов стоит титанический труд, ценой которого часто является здоровье и жизнь наших защитников. Нашим воинам каждый день нужна наша поддержка. Сейчас Благотворительный Фонд 24 проводит масштабный сбор. 50 гранатометов для 80-й ОДШБ. Для этого нужно собрать более 1,6 миллиона гривен. Благодаря вам, наши читатели мы уже собрали 40% необходимой суммы. Вы можете присоединиться к сбору любым удобным для вас способом. Вы можете задонатить:
- на карточку "Приватбанка" 5169 3351 0133 8081;
- на Монобанку.
Реквизиты для валютных переводов можно найти в описании сбора по ссылке выше.