Ворон летает, а Буря – стреляет: Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов

Украинские воины день за днем продолжают делать все, чтобы приблизить победу в войне с Россией. Ежедневно защитники и защитницы эффективно уничтожают врага, в том числе и 54-я отдельная механизированная бригада.

Соответствующие кадры опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. На видео видна мощная работа наших воинов.

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Как ВСУ уничтожают врага

На видео видна работа 54-й отдельной механизированной бригады, которая уничтожила вражеский склад боеприпасов и ликвидировала нескольких оккупантов. Александр Сырский подписал видео как всегда лаконично:

Ворон летает, а Буря – стреляет. 54 ОМБр уничтожает склад и живую силу врага.

54-я ОМБр уничтожает окупантов: смотрите видео

Важно! За всеми успехами наших воинов стоит титанический труд, ценой которого часто является здоровье и жизнь наших защитников. Нашим воинам каждый день нужна наша поддержка. Сейчас Благотворительный Фонд 24 проводит масштабный сбор. 50 гранатометов для 80-й ОДШБ. Для этого нужно собрать более 1,6 миллиона гривен. Благодаря вам, наши читатели мы уже собрали 40% необходимой суммы. Вы можете присоединиться к сбору любым удобным для вас способом. Вы можете задонатить:

на карточку "Приватбанка" 5169 3351 0133 8081;

на Монобанку.

Реквизиты для валютных переводов можно найти в описании сбора по ссылке выше.