Сырский посетил восточные направления фронта и оценил ситуацию

Украинские военные достойно сдерживают врага на самых сложных направлениях фронта. Главнокомандующий ВСУ посетил несколько направлений фронта и озвучил, какая основная цель наших военных там.

Александр Сырский рассказал, что ситуация на линии фронта остается сложной. По его словам, россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях.

Смотрите также Схема работает уже 2 года: политтехнолог рассказал, как Украину будут принимать в НАТО

Интенсивность боев остается высокой

Сырский рассказал, что провел работу в районе активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях, он объяснил, что враг сейчас сосредоточился на пяти направлениях. Кроме того, россияне проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру. Они хотят взять эти населенные пункты под свой контроль.

На других направлениях враг пытается проводить наступление, чтобы растянуть линии активного фронта. Кроме того, оккупанты пытаются не допустить переброски наших военных на другие участки ведения боевых действий.

В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб,

– добавил Сырский.

Задачи Сил обороны

Главнокомандующий рассказал, что на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону населенных пунктов Глубокое – Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

Однако сейчас главная задача ВСУ на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

Кроме того, сложной остается ситуация в районе Купянска. Россияне сразу с нескольких направлений пытаются прорвать оборону наших войск. Главная задача ВСУ там – остановить врага и заставить перейти его к обороне.

Сырский также пояснил, что его задача – обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Он отметил, что несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу и Силы обороны делают для этого все возможное.

Он также отметил эффективную работу большинства командиров и штабов, которые в полном объеме владеют обстановкой, применяют все виды вооружения и особенно ударные дроны всех типов.