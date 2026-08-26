Об этом сообщил источник hromadske из окружения Сирского.

Чем будет заниматься Сирский после ухода с поста главнокомандующего ВСУ?

Александр Сырский после ухода в отставку прошел также плановое медицинское освидетельствование, подтвердившее его пригодность к военной службе. Так, эксголовком решил остаться в рядах ВСУ и поступить в Национальный университет обороны Украины (вуз находится в системе СОУ).

От гражданских должностей отказался. Будет заниматься направлением, которым занимался всю жизнь – систематизировать и передавать приобретенный опыт украинским и западным военным,

– сообщил источник.

Также отмечается, что Сырский обдумывает тему своей будущей диссертации и находится в дискуссиях по ней.