Про це розповіло джерело hromadske з оточення Сирського.

Чим займатиметься Сирський після звільнення з посади головкома ЗСУ?

Олександр Сирський після того, як пішов у відставку, пройшов також плановий медичний огляд, який підтвердив його придатність до військової служби.

Так, ексголовком вирішив залишитися в лавах ЗСУ й вступити в Національного університету оборони України (виш належить до системи СОУ).

Від цивільних посад відмовився. Буде займатися напрямком, яким займався все життя – систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим,

– повідомило джерело.

Також зазначається, що Сирський наразі обмірковує тему своєї майбутньої дисертації й перебуває в дискусіях щодо неї.

До слова, президент Зеленський раніше заявляв, що Олександр Сирський та Андрій Гнатов, звільнені зі своїх посад, продовжать працювати разом із новим командуванням ЗСУ. Вони передаватимуть наступникам свій досвід і допомагатимуть під час ухвалення рішень.

Глава держави також відзначив "дуже сильний" професійний досвід Сирського та його фахово проведені операції. Водночас політолог Олег Лісний назвав зміну головнокомандувача виваженим рішенням, на яке вплинув суспільний тиск. За його словами, тепер усі зміни мають перейти у процедурну площину та бути офіційно закріплені відповідними указами відповідно до Конституції.