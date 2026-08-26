Сырский поступил в докторантуру Университета обороны, – СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после своей отставки поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины.

Об этом сообщил источник hromadske из окружения Сирского.

Чем будет заниматься Сирский после ухода с поста главнокомандующего ВСУ?

Александр Сырский после ухода в отставку прошел также плановое медицинское освидетельствование, подтвердившее его пригодность к военной службе.

Так, эксголовком решил остаться в рядах ВСУ и поступить в Национальный университет обороны Украины (вуз находится в системе СОУ).

От гражданских должностей отказался. Будет заниматься направлением, которым занимался всю жизнь – систематизировать и передавать приобретенный опыт украинским и западным военным,

– сообщил источник.

Также отмечается, что Сырский обдумывает тему своей будущей диссертации и находится в дискуссиях по ней.

К слову, президент Зеленский ранее заявлял, что Александр Сырский и Андрей Гнатов, освобожденные от своих должностей, продолжат работать вместе с новым командованием ВСУ. Они будут передавать преемникам свой опыт и помогать при принятии решений.

Глава государства также отметил "очень сильный" профессиональный опыт Сырского и его профессионально проведенные операции.

В то же время, политолог Олег Лесной назвал смену главнокомандующего взвешенным решением, на которое повлияло общественное давление. По его словам, теперь все изменения должны перейти в процедурную плоскость и официально закреплены соответствующими указами в соответствии с Конституцией.