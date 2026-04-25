Сырский приказал всем командирам проверить обеспечение воинов на передовой до 20 мая

На фоне скандала в 14-й бригаде Александр Сырский приказал командующим группировок и командирам корпусов проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский приказал командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая проверить организацию логистического обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи на переднем крае обороны. А также принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.