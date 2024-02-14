Оперативная обстановка чрезвычайно сложная, – Сырский после поездки на передовую
Источник:Александр Сырский
Новоназначенный Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил горячие точки фронта. Он оценил ситуацию на поле боя.
Вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым Александр Сырский совершил рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.
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Россия имеет численное преимущество
По словам Сырского, оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе.
Он также отметил, что враг не считает своих потерь и продолжает применять тактику "мясных штурмов".
В течение суток 13 февраля подразделения Сил обороны Украины отбили 29 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении.
Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям,
– объяснил Головко.
Приняли ряд важных решений
Сырский рассказал, что непосредственно на местах заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, которые ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях. Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск.
По результатам работы приняли ряд важных решений, направленных на усиление боевых возможностей наших воинских частей и опережение действий врага,
– подчеркнул он.
Он также отметил, что сейчас делают все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери.
В то же время принимают все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов.
Актуальная на 14 февраля ситуация на фронте
- За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. На Купянском направлении наступательных действий российской армии не зафиксировано, ситуация остается стабильной.
- На Лиманском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника, сохраняя контроль над ключевыми позициями в районе Ямполевки Донецкой области и Белогоровки Луганской области.
- На Авдеевском направлении защитники Авдеевки отбили 20 атак, сдерживая попытки врага окружить город. В то же время 4 атаки были отражены в районе Невельского Донецкой области.
- На Марьинском направлении произошло 27 неудачных попыток оккупантов улучшить свое тактическое положение. Россияне пытались наступать в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.