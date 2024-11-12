Сырский провел встречу со Стерненко, Лаченковым и другими волонтерами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с украинскими волонтерами. Среди них были также и Сергей Стерненко и Игорь Лаченков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Блогер Сергей Стерненко также высказался о встрече и рассказал, о чем именно он и другие волонтеры говорили с главнокомандующим ВСУ.

К теме Стерненко и розыск ТЦК: что известно о нашумевшем скандале с блогером и волонтером

Зачем Сырский встретился с волонтерами

В Генштабе рассказали, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский встретился с представителями общественности: волонтерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко, основательницей благотворительного фонда Dignitas Любовью Шипович, и правозащитницей и соучредителем ОО "Принцип" Любовью Галан.

По данным военных, эта встреча проведена при координации и содействии советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина. Также во встрече принимали участие начальник Военной службы правопорядка в ВС Украины полковник Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВС Украины полковник Андрей Мартынов.

Был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех частей Сил обороны Украины. Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии,

– отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули, что участники разговора согласились, что такие встречи являются полезными, учитывая возможность конструктивной дискуссии.

"Такая практика в дальнейшем будет способствовать нивелированию деструктивного влияния противника на личный состав и украинское общество", – резюмировали в Генштабе.

Что рассказал Стерненко о разговоре с Сырским

Сергей Стерненко также рассказал, что присоединился к встрече, чтобы лично проговорить все проблемные вопросы, которые он озвучивает уже длительное время. По словам волонтера, он считает правильным использовать все возможности, чтобы доносить прямо, какие есть проблемы у военных сейчас.

Донес наиболее наболевшие вопросы, как создание эффективного механизма изменения места службы (перевод), потребность оценки эффективности командиров для максимально сохранения людей и структурно-организационные вопросы,

– рассказал блогер.

Он также отметил, что отдельно на встрече говорили о дальнейшем развитии беспилотных систем, в том числе для противовоздушной обороны.

"У нас в этом есть большие перспективы", – подчеркнул Стерненко.

Волонтер констатировал, что наше государство сейчас находится в чрезвычайно тяжелой ситуации. Поэтому надо меняться и взаимодействовать, чтобы выстоять.