Сырский ответил, что может остановить наступление России

Враг не оставляет попыток продвинуться вглубь украинских территорий, а потому – продолжает активно штурмовать позиции ВСУ. Впрочем, кое-что может остановить наступление оккупантов.

Об этом главнокомандующий ВСУ заявил после работы на горячих участках Восточного фронта. Кроме того, Сырский также рассказал, какое преимущество имеют ВСУ над врагом.

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Что может остановить наступление России

Сырский сообщил, что враг не учитывает высокий уровень потерь и продолжает рваться в направлении Покровска. Так, жесткие бои продолжаются в Красногоровке, а также в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра. Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток захватить и другие населенные пункты Донецкой области, а также острова на Херсонщине.

Сейчас на всей линии фронта продолжаются активные боевые действия, которые несколько отличаются интенсивностью. Впрочем, наступление врага можно остановить, даже при условии, что его силы преобладают. Так, по словам Сырского, эффективное огневое поражение помешает планам врага.

Эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных с инженерной точки зрения рубежей и позиций, максимально эффективное использование всех возможностей оружия и боеприпасов, прежде всего боевых дронов, в которых мы имеем преимущество. А также освоение новых способов уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов,

– перечислил Сырский факторы, которые могут остановить наступление врага.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в этих принципах нет ничего нового, однако они требуют мастерства. Поэтому, Сырский отметил, что подготовка военнослужащих, а также штабов на всех уровнях должны быть максимально эффективными.

Это позволит не только действенно использовать все боевые возможности, но и минимизирует потери Украины. Поэтому во время работы Сырский проверил, как готовят резервные силы к боевым действиям.

"Отмечаю максимальное приближение занятий к реальной боевой обстановке, использование дронов со сбросами и fpv-дронов для имитации действий противника, что позволяет обучать наших воинов практически уничтожать этот крайне опасный вид оружия. Стоит использовать наше преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БПЛА противника", – отметил Сирский.

Кроме того, главком ВСУ провел встречи с командирами различных бригад. Вместе с ними Сырский обсудил главные действия противника на разных направлениях, а также вопросы повышения эффективности действий Сил обороны, пополнения потерь, обеспечения боеприпасами, решения других проблемных вопросов.