Действительно ли во время Харьковской операции россиянам "дали убежать": Сырский ответил, как все было

Осенью 2022 года украинская армия провела успешную Харьковскую операцию. Сырский отрицает, что тогда россиянам дали сбежать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью для "Радио Байрактар".

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В чем была особенность наступления в Харьковской области 2022 года

Александр Сырский рассказал, что после взятия Изюма в ВСУ была неделя на перегруппировку и пополнение потерь. После этого украинская армия начала наступать на другом берегу реки Оскол.

Мы переправились, были бои. Мы просто понесли такие потери, в первую очередь в вооружении – техника и ломалась, и получала боевые повреждения, – что фактически в батальонах оставалось буквально там две-три единицы. То есть уже не было на чем воевать,

– вспоминает Сырский.

Именно это главнокомандующий называет главным препятствием Харьковского наступления. По его словам, люди были истощены, ведь прошел фактически месяц боевых действий. Сырский напомнил, сколько территорий и населенных пунктов тогда было освобождено – люди воевали и днем, и ночью. Военные были истощены, не было техники, и были проблемы с боеприпасами.

К слову, анализируя прошлогоднее наступление на Курскую область Александр Сырский отметил, что, во-первых, нельзя недооценивать врага, а во-вторых – надо учиться воевать, побеждать, делать выводы из собственных ошибок. Кроме этого надо приобретать и превосходить врага в технологическом плане.