Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для "Радіо Байрактар".

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У чому була особливість наступу у Харківській області 2022 року

Олександр Сирський розповів, що після взяття Ізюму у ЗСУ був тиждень на перегрупування та поповнення втрат. Після цього українська армія почала наступати на іншому березі річки Оскіл.

Ми переправились, були бої. Ми просто понесли такі втрати, в першу чергу в озброєнні – техніка і ламалася, і отримувала бойові пошкодження, – що фактично в батальйонах залишалось буквально там дві-три одиниці. Тобто уже не було на чому воювати,

– пригадує Сирський.

Саме це головнокомандувач називає головною перешкодою Харківського наступу. За його словами, люди були виснажені, адже пройшов фактично місяць бойових дій. Сирський нагадав, скільки територій і населених пунктів тоді було звільнено – люди воювали і вдень, і вночі. Військові були виснажені, не було техніки, і були проблеми з боєприпасами.

До слова, аналізуючи минулорічний наступ на Курську область Олександр Сирський зазначив, що, по-перше, не можна недооцінювати ворога, а по-друге – треба вчитися воювати, перемагати, робити висновки з власних помилок. Окрім цього треба набувати та переважати ворога у технологічному плані.