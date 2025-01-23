Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского для "Радио Байрактар".

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Как командование планирует операции Сил обороны

Александр Сырский объяснил, что работа любого органа управления и командования происходит на основании получения информации.

Даже сейчас я хочу попасть на вечерний брифинг, где я буду заслушивать подчиненных командующих. Они мне будут докладывать о ситуации на фронте, мы будем видеть информацию с мониторов БпЛА, что там происходит реально, какие есть проблемы,

– сказал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что на основании анализа этой информации собственно и принимаются решения. По словам Сырского, этот процесс непрерывный, он проводится круглосуточно – и днем, и ночью.

В этом и заключается работа всех органов управления: они должны адекватно реагировать на все изменения в обстановке, постоянно мониторить состояние и уровень боеспособности своих войск и войск противника. Отслеживать все действия противника, состояние его резервов и все, что происходит у него в тылу,

– пояснил Александр Сырский.

Также каждый командир имеет свою степень ответственности – свой район или участок обороны или наступления. Соответственно, чем выше звание военного, тем выше степень ответственности за действия.

К слову, в этом интервью Александр Сырский назвал самый тяжелый момент в обороне Киева. По его словам, ним стали бои за село Мощун в Бучанском районе.