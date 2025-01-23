Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сирського для "Радіо Байрактар".

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Як командування планує операції Сил оборони

Олександр Сирський пояснив, що робота будь-якого органу управління та командування відбувається на підставі отримання інформації.

Навіть зараз я хочу потрапити на вечірній брифінг, де я буду заслуховувати підпорядкованих командувачів. Вони мені будуть доповідати про ситуацію на фронті, ми будемо бачити інформацію з моніторів БпЛА, що там відбувається реально, які є проблеми,

– сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що на підставі аналізу цієї інформації власне й приймаються рішення. За словами Сирського, цей процес безперервний, він проводиться цілодобово – і вдень, і вночі.

В цьому й полягає робота всіх органів управління: вони повинні адекватно реагувати на всі зміни в обстановці, постійно моніторити стан і рівень боєздатності своїх військ і військ противника. Відслідковувати всі дії противника, стан його резервів і все, що відбувається у нього в тилу,

– пояснив Олександр Сирський.

Також кожен командир має свою ступінь відповідальності – свій район або ділянку оборони чи наступу. Відповідно, чим вище звання військового, тим вищий ступінь відповідальності за дії.

До слова, у цьому інтерв'ю Олександр Сирський назвав найважчий момент в обороні Києва. За його словами, ним стали бої за село Мощун у Бучанському районі.