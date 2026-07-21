Об этом говорится в колонке главнокомандующего на сайте "Милитарного".

Что известно о проблемах управленческих решений в армии?

Сырский заявил, что административные решения в военной сфере оказывают непосредственное влияние на мотивацию миллионов военнослужащих. Он подчеркнул, что не хочет переходить на личности, однако считает необходимым говорить о фактах, касающихся функционирования армии.

По словам Сирского, часть важных решений, касающихся военнослужащих, была обнародована, но не получила должного практического обеспечения.

  • Новые контракты

Главнокомандующий сообщил, что новые контракты для военнослужащих были представлены более месяца назад, однако на данный момент их подписали около 2000 военных. В то же время, по его словам, в армии появилось значительное количество людей, которые ожидали одних условий, но после презентации получили другие.

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Сырский отметил, что само постановление о так называемом "эксперименте" с контрактами вызывает юридические вопросы. Он сравнил эту ситуацию с другими государственными решениями, в частности с изменениями, касающимися повышения денежного довольствия в системе Министерства внутренних дел.

Презентации не должны превращаться в саморепрезентации: за каждым слайдом должны стоять документ, бюджет и процедура. Иначе вместо решения армия получает разочарование,
– заявил он.

  • Реформа мобилизации

Отдельно Главнокомандующий ВСУ прокомментировал реформу мобилизации, которую ранее определил в качестве задачи Президент Украины. Он отметил, что Сухопутные войска и территориальные центры комплектования находятся в его вертикали управления, а военное командование готово работать над изменениями.

Сухопутные войска и ТЦК находятся в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа – это законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ждет вся страна,
– говорит Сырский.

  • Денежное обеспечение военных

Еще одним вопросом, на котором сосредоточил внимание Главнокомандующий, стали выплаты военнослужащим. Сирский заявил, что министр обороны публично сообщал о направлении части средств из зарплатного фонда военных на закупку беспилотников.

По словам генерала, из-за этого во втором полугодии возникла проблема с финансированием выплат. Он подчеркнул, что обеспечение военных зарплатами должно оставаться одним из главных государственных обязательств.

Зарплата солдата – не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью,
– написал он.

Сирский сообщил, что совместно с правительством сейчас ищут решение, которое позволит обеспечить своевременные и полные выплаты военнослужащим. Он также подчеркнул, что будущие решения относительно больших бюджетных расходов должны приниматься только после оценки возможных последствий.

В конце своего заявления Главнокомандующий отметил, что его обращение направлено не на политические или информационные дискуссии, а на людей, которые непосредственно выполняют боевые задачи.

По его словам, военнослужащих не интересует, кто побеждает в спорах в социальных сетях. Им нужны конкретные результаты: обеспечение, ротации, стабильные выплаты и уверенность в работе государственных институтов. Сырский подчеркнул, что именно эти вопросы должны быть главным критерием эффективности управленческих решений во время войны.

Напомним, Сырский заявил, что Генеральный штаб готов сотрудничать с любым министром обороны, которого назначит государство. По его словам, главной задачей военного командования остается борьба с российской агрессией, а не внутренние споры между ведомствами.