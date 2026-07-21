Об этом говорится в колонке главнокомандующего на сайте "Милитарного".

Что сказал Сырский о сотрудничестве с Минобороны?

Главком заявил, что Генштаб готов работать с любым министром обороны, которого назначит государство, ведь приоритетом остается защита Украины.

Я не воюю с министерством. Я воюю с Россией. Генеральный штаб никогда не противодействовал министерству: мы сотрудничали и будем сотрудничать с любым министром, которого назначит государство,

– заявил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что военные должны выполнять свою работу независимо от кадровых изменений, а Украина должна быть важнее любых личностей. "Моя работа – война. Стратегия, фронт, люди. Этим я занимаюсь и буду заниматься дальше", – сказал он.

Следует отметить, что взаимодействие между ведомствами, точнее, вероятный конфликт между Сырским и Федоровым, стало основной причиной отставки последнего с поста министра обороны. При этом главнокомандующий утверждает, что для него "стало неожиданностью узнать о конфликте".

Интересно, что сам Михаил Федоров ранее утверждал: его команде блокировали предложенные инициативы, поскольку Сырский, по его словам, не был готов открыто говорить о проблемах в армии.

К слову, руководитель фонда "Вернись живым" и член Наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" Тарас Чмут считает, что основной причиной отставки Федорова могли стать его попытки коренным образом изменить систему оборонных закупок.