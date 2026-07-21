Про це йдеться в колонці головкома на сайті "Мілітарного".

Що сказав Сирський про співпрацю з Міноборони?

Головком заявив, що Генштаб готовий працювати з будь-яким міністром оборони, якого призначить держава, адже пріоритетом залишається захист України.

Я не воюю з міністерством. Я воюю з Росією. Генеральний штаб ніколи не протидіяв міністерству: ми співпрацювали і будемо співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначить держава,

– висловився Сирський.

Головком наголосив, що військові мають виконувати свою роботу незалежно від кадрових змін, а Україна має бути важливішою за будь-які персоналії. "Моя робота – війна. Стратегія, фронт, люди. Цим я займаюся і займатимуся далі", – сказав він.

Слід зазначити, що взаємодія між відомствами, точніше, імовірний конфлікт між Сирським і Федоровим, стала основною причиною звільнення останнього з посади міністра оборони. При цьому головком стверджує, що для нього "було несподіванкою дізнатися про конфлікт".

Цікаво, що сам Михайло Федоров раніше стверджував: його команді блокували запропоновані ініціативи, оскільки Сирський, за його словами, не був готовий відкрито говорити про проблеми в армії.

До слова, керівник фонду "Повернись живим" та член Наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" Тарас Чмут вважає, що основною причиною відставки Федорова могли стати його спроби докорінно змінити систему оборонних закупівель.