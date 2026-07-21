Відповідне припущення він висунув під час інтерв'ю для Романа Кравця, опублікованого 20 липня.

Що сказав Чмут щодо причин звільнення Федорова?

Основною проблемою він вважає спробу Федорова докорінно змінити систему оборонних закупівель. За словами Чмута, йшлося не просто про заміну окремих постачальників чи виробників, а про повне переформатування самого підходу до закупівель озброєння та техніки за державні й партнерські кошти.

Такі зміни, на думку Чмута, могли зачепити інтереси багатьох політиків та представників оборонного бізнесу, які мали власні домовленості й контракти. Чмут припустив, що після зупинки частини раніше узгоджених схем і контрактів у різних зацікавлених сторін виникли проблеми.

"Всі з усіма про щось домовлялися, а Михайло цей процес зупинив. Тобто, вони (команда Михайла Федорова – 24 Канал) спробували очолити й узяти під контроль підходи й систему державних закупівель, що, власне, і має робити Міністерство оборони. Це величезній кількості людей не сподобалося", – припустив він.

Другим фактором Чмут назвав загострення відносин між Федоровим, ЗСУ та Генеральним штабом.

Третя причина, на його думку, – зростання політичної та медійної ваги самого Федорова, а також високий рівень суспільної підтримки його команди.

Чмут вважає, що сукупності цих трьох факторів могло вистачити для ухвалення рішення про кадрове перезавантаження. Водночас публічно головною причиною відставки називали саме тривалий конфлікт між Міністерством оборони та Генштабом.

Зауважимо, що за словами самого Сирського, дізнатися про конфлікт для нього стало справжньою "несподіванкою". При цьому, він перепросив у Федорова й закликав зосередитися на основній меті.