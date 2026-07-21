Соответствующее предположение он высказал в интервью Роману Кравцу, опубликованном 20 июля.

Что сказал Чмут о причинах увольнения Федорова?

Основной проблемой он считает попытку Федорова коренным образом изменить систему оборонных закупок. По словам Чмута, речь шла не просто о замене отдельных поставщиков или производителей, а о полном пересмотре самого подхода к закупкам вооружения и техники за счет государственных и партнерских средств.

Такие изменения, по мнению Чмута, могли затронуть интересы многих политиков и представителей оборонного бизнеса, у которых были собственные договоренности и контракты. Чмут предположил, что после остановки части ранее согласованных схем и контрактов у различных заинтересованных сторон возникли проблемы.

"Все со всеми по чему-то договаривались, а Михаил этот процесс остановил. То есть они (команда Михаила Федорова – 24 Канал) попытались возглавить и взять под контроль подходы и систему государственных закупок, что, собственно, и должно делать Министерство обороны. Это не понравилось огромному количеству людей", – предположил он.

Вторым фактором Чмут назвал обострение отношений между Федоровым, ВСУ и Генеральным штабом.

Третья причина, по его мнению, – рост политического и медийного веса самого Федорова, а также высокий уровень общественной поддержки его команды.

Чмут считает, что совокупность этих трех факторов могла хватить для принятия решения о кадровой перезагрузке. В то же время публично главной причиной отставки называли именно затянувшийся конфликт между Министерством обороны и Генштабом.

Отметим, что, по словам самого Сирского, узнать о конфликте для него стало настоящей "неожиданностью". При этом он извинился перед Федоровым и призвал сосредоточиться на основной цели.