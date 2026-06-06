Сырский снял с должности комбрига 28 ОМБр, которая работает на Константиновском направлении, – СМИ

Главком ВСУ Александр Сырский уволил полковника Анатолия Куликовского –командира 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода. Его подчиненные выполняют боевые задачи в районе Константиновки Донецкой области.

Информацию об освобождении для "Бабеля" подтвердили два офицера ВСУ, которые работают в разных звеньях вертикали управления – оба ознакомились с соответствующим приказом.

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Что известно об увольнении Куликовского?

Согласно открытым данным, Сырский недавно посещал Константиновское направление, где работал на командном пункте 11-го армейского корпуса. Его возглавляет бригадный генерал Алексей Майстренко.

Учитывая видео, опубликованное на странице главкома, произошло это не позднее 30 мая.

На этом участке фронта также действует 19-й корпус под руководством бригадного генерала Александра Бакулина, в состав которого входит 28-я ОМБр, которая держит оборону на направлениях Часового Яра, Торецка и трассы на Покровск.

Позже источник, знакомый с ситуацией в бригаде, сообщил "Бабелю", что полковника Анатолия Куликовского перевели на должность командира 160 ОМБр.

В целом на Константиновском направлении продолжаются активные боевые действия: российские войска пытаются продвинуться в сторону города, меняя тактику – вместо лобовых атак они пытаются заходить с флангов через окружающие населенные пункты на высотах, что дает им тактическое преимущество.

Какова ситуация вблизи Константиновки: смотрите карту DeepState

К слову, аналитики Института изучения войны также сообщали, что российские подразделения предприняли попытку инфильтрации в районе Константиновка – Дружковка, однако подтвержденного продвижения не зафиксировано. Опубликованные 3 июня геолокированные материалы показывают поражение здания в западной части Константиновки украинскими силами после проникновения туда российских групп.

Эксперты при этом отмечают, что присутствие противника в отдельных районах города не означает окружения украинских подразделений в его центральной части.