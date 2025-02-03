ВСУ делают все возможное, чтобы защитить Украину, – Сырский о мобилизации

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский высказался относительно мобилизации. А также заверил, что ВСУ делают все возможное, чтобы защитить государство.

Главнокомандующий ВСУ добавляет, что во время мобилизационных мероприятий делают все, чтобы не допускать случаи нарушения прав человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Что говорит Сырский о мобилизации

По словам Сырского, Сухопутные войска пытаются преодолевать имеющиеся проблемы в работе ТЦК, улучшать их работу и исправлять ошибки.

Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации,

– добавляет Сырский.

Он также отметил, что общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим и поблагодарил всех, кто поддерживает ВСУ.

Отметим, что Сырский отреагировал на взрывы возле ТЦК в Ровно и в Павлограде, а также на убийство работника ТЦК на Полтавщине. Он отметил, что такие акты насилия недопустимы в отношении военнослужащих.

Сырский добавил, что рассчитывает на полное и всестороннее расследование этих преступлений и заслуженное наказание для виновных.