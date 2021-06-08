Об этом директор Национального антикоррупционного бюро сообщил в комментарии журналисту "Громадського" во время форума Zero Corruption Conference.

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Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они (СБУ – 24 канал) делали записи в соответствии с законодательством,

– сказал Артем Сытник.

Стоит отметить, что ранее в Службе безопасности Украины информировали о том, что сейчас эксперты проверят подлинность обнародованных в СМИ записей.

Обратите внимание! Виктору Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста после того, как ему объявили подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

"Пленки Медведчука": что известно

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Медведчука с боевиками, помощниками Путина и чиновниками Кремля с 2014 по 2018 годы.

Следователи назвали цикл видео "Как закалялась мразь" и поделили на четыре тематические части.

Из обнародованных разговоров следует, что нардеп от ОПЗЖ транслировал пророссийские взгляды тогдашнему руководству Украины.

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