Отмена ареста Дубилета больно ударила по расследованию дела "Приватбанка", – Сытник

Глава НАБУ Артем Сытник выразил озабоченность, что отмена заочного ареста бывшему председателю правления Приватбанка Александру Дубилету негативно повлияет на рассмотрение дела. Это решение Апелляционной комиссии Высшего антикоррупционного суда остается для него непонятным.

Об этом чиновник рассказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в пятницу, 6 августа.

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Следствие загнано в тупик

Артем Сытник заявил, что из-за действий апелляционной комиссии ВАКС следователи растеряны, потому что в каком направлении теперь двигаться – неизвестно.

Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикоррупционного суда, честно говоря, очень болезненно ударило по делу ("Приватбанка" – 24 канал), потому что пока мы не знаем, куда двигаться,

– сообщил чиновник.

Кроме того, глава НАБУ отметил, что дело "Приватбанка" является важным и к нему приковано внимание международных партнеров, которые наблюдают за расследованием. Отмена ареста Дубилета больно ударила по расследованию.

Какой выход из ситуации

Глава НАБУ убежден, что из-за этого решения стоит поднять вопрос унификации судебной практики в подобных вопросах. Сытник даже высказал идею разработать нужный для этого законопроект.

Стоит унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции... Сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов,

– заверил чиновник.

Сытник считает, что унификация может создать единый механизм в рассмотрении подобных дел.

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