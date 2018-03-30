Сытник рассказал, кто будет руководить САП при увольнении Холодницкого

В случае отстранения от должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ведомством точно не будет руководить генпрокурор Юрий Луценко, поскольку у него нет соответствующих полномочий.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Отметим, ранее Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

Не сможет Луценко установить контроль над процессами в САП. У него нет для этого полномочий. У руководителя САП есть двое заместителей. Первый заместитель на период проведения конкурса на должность руководителя будет выполнять его обязанности. Я не вижу здесь проблемы,

– рассказал Сытник.

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Директор НАБУ отметил, что согласно Уголовному кодексу, официальных полномочий по какому-то делу у генпрокурора очень мало. Единственные полномочия, которые будет иметь Луценко на период проведения нового конкурса на должность антикоррупционного прокурора, – это назначение конкретного прокурора по делу из числа прокуроров САП.

"Генпрокурор не может его назначить: это формальное административное действие, которое им осуществляется. Все другие решения по делу уже одобряет сам назначенный прокурор", – пояснил Сытник.

К слову, ранее сообщалось, что НАБУ и ГПУ несколько недель прослушивали кабинет председателя САП Назара Холодницкого.