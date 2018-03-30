Ситник розповів, хто керуватиме САП у разі звільнення Холодницького

У разі усунення з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького відомством точно не керуватиме генпрокурор Юрій Луценко, оскільки у нього немає відповідних повноважень.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Зазначимо, раніше Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.

Не зможе Луценко встановити контроль над процесами в САП. У нього немає для цього повноважень. У керівника САП є двоє заступників. Перший заступник на період проведення конкурсу на посаду керівника виконуватиме його обов'язки. Я не бачу тут проблеми,

– розповів Ситник.

Читайте також: Стало відомо, у чому звинувачують голову САП Назара Холодницького

Директор НАБУ зазначив, що згідно з Кримінальним кодексом, офіційних повноважень щодо якоїсь справи у генпрокурора дуже мало. Єдині повноваження, які матиме Луценко на період проведення нового конкурсу на посаду антикорупційного прокурора, – це призначення конкретного прокурора у справі з числа прокурорів САП.

"Генпрокурор не може його не призначити: це формальна адміністративна дія, яка ним здійснюється. Усі інші рішення у справі вже схвалює сам призначений прокурор", – пояснив Ситник.

До слова, раніше повідомлялося, що НАБУ і ГПУ кілька тижнів прослуховували кабінет голови САП Назара Холодницького.