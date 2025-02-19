Взрывы прогремели в Самарской области России: там горит Сызранский НПЗ

Ночью 19 февраля в Самарской области России неспокойно. На этот раз по меньшей мере 2 взрыва прогремели в районе Сызранского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании "Роснефть".

Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. На предприятии начался пожар, там до сих пор продолжается угроза ударных БпЛА.

Смотрите также Russia on fire и дроновые санкции для нефти․ Как Украина устроила "жаркий" январь россиянам

Что известно о взрывах

Обвинить в атаке "киевский режим" уже успел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, обошлось без пострадавших.

Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью "киевский режим" подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы,

– написал чиновник.

Пожар на Сызранском НПЗ в России: смотрите видео

К слову, в прошлый раз дроны атаковали этот завод в Самарской области в марте 2024 года. Тогда российские власти заявляли, что попаданий якобы удалось избежать. Однако все же было известно о возгорании установки по переработке нефтепродуктов.