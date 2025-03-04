Дроны атаковали Сызранский НПЗ, там вспыхнул пожар: объект важен для оккупантов

Беспилотники ночью 4 марта атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самарской области. Над объектом слышали взрывы. Этот НПЗ БпЛА уже атаковали ранее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы и руководителя ЦПД СНБО лейтенанта Андрея Коваленко. Заметим, что вышеупомянутый объект является важным для обеспечения российской армии.

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Что известно об атаке на НПЗ

Кроме НПЗ под Ростовом, беспилотные летательные аппараты, согласно сообщениям россиян, атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод, рядом с объектом слышали взрывы. По словам местных, в районе слышали от 3 до 5 громких звуков и видели несколько ярких вспышек. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

В Самарской области сообщают о взрывах: смотрите видео

По словам руководителя ЦПД, в феврале, после атаки, этот НПЗ уже приостанавливал свою работу. По его словам, он имеет мощность переработки 8,9 миллиона тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.

Сызранский НПЗ горит: смотрите видео

Коваленко отметил, что НПЗ специализируется на топливе, авиационном керосине и битуме. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

Для российской армии НПЗ такого уровня играют важную роль в обеспечении топливом и это часть логистики войск,

– отметил он.

Напомним, Сызранский НПЗ в Самарской области России уже был атакован дронами в ночь на 19 февраля. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти, беспилотник упал на установку АВТ-6, после чего произошел пожар площадью 30 квадратных метров.