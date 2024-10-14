"Должен караться законом": майор ВСУ назвал поступок Гнездилова публичным преступлением

Сергей Гнездилов самовольно оставил воинскую часть. В ВСУ считают, что он должен понести наказание согласно законодательству Украины.

Об этом сообщил майор ВСУ Виктор Трегубов.

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Поступок Гнездилова должен караться законом

Нужно разобраться в некоторых вещах и четко и недвусмысленно имплементировать закон. Всем следует понимать, что поступок Сергея Гнездилова – это преступление. Это публично-демонстративное преступление, которое должно наказываться по закону. То, что делают проповедники уклонистов тоже преступление,

– сказал Трегубов.

Он добавил, что все эти преступления ведут к одному – гибели украинцев.

"Все эти преступления, по моему мнению, должны встретить максимальную жесткую реакцию. Мне кажется, что уже достаточно измерять социальными опросами о том, как общество относится к выполнению закона. Нам уже не стоит точно выяснять нравится или не нравится закон. Есть обязанность и закон, а их нужно выполнять", – подчеркнул Трегубов.

Справка: Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов ушел на фронт добровольцем в 2019 году. Он участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут. Также был командиром отдела разведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Майор ВСУ подчеркнул, что все граждане должны соблюдать законы и выполнять свой гражданский долг.

"Если тебе не нравится закон, то это твои проблемы. Если ты хочешь убежать от него, то это опять же твои проблемы. Если ты хочешь совершить преступление и нарушить закон, то добро пожаловать в тюрьму. Других вариантов у нас нет и не должно быть", – добавил он.

Напомним, что Сергей Гнездилов, военный и общественный активист, самовольно покинул воинскую часть. Это вызвало резонанс в обществе, ведь поступок военного стал первым публичным СЗЧ.