Что такое СЗЧ: какая предусмотрена ответственность и статья за СЗЧ

О СЗЧ стали чаще говорить в украинском обществе в военное время, когда военные могут нарушать дисциплину и за это уже предусмотрена уголовная ответственность.

Что такое СВЧ: определение и общие понятия

СВЧ – это самовольное оставление части или места службы военнослужащим.

Смотрите также Рада продлила срок добровольного возвращения на службу до 30 августа

Чтобы понять, когда наступает СЗЧ, стоит осознавать, что руководство имеет основания подозревать нарушение, если боец покинул место службы или не появился вовремя без разрешения или распоряжения.

Однако не всегда отсутствие военного или его неявка указывает на СЗЧ, ведь на это могут быть уважительные причины.

Юридическое определение СЗЧ и его место в законодательстве Украины

В мирное время ответственность за нарушение воинской дисциплины в Украине регулирует статья 172-11 "Самовольное оставление воинской части или места службы" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она предусматривает, что военный может получить штраф или арест с содержанием на гауптвахте.

В декабре 2022 года, на десятый месяц полномасштабной войны России с Украиной, нардепы проголосовали за усиление уголовной ответственности за военные преступления военнослужащих. В частности, тогда закон №8271:

забрал возможность учитывать смягчающие обстоятельства;

ужесточил наказание за невыполнение приказа – с 3 – 7 лет лишения свободы до 5 – 8 лет;

усилил уголовную ответственность за самовольное оставление места службы (от 5 до 10 лет), потому что раньше она касалась не всех военнослужащих.

В августе 2024 года Верховная Рада приняла изменения, согласно которым после первого самовольного оставления части боец может избежать ответственности, добровольно вернувшись на службу. Для этого нужно, чтобы воинская часть согласовала возвращение. Тогда согласие передают прокурору и он может ходатайствовать перед судом об освобождении бойца от криминала.

СЗЧ и дезертирство в военное время предусматривает уголовную ответственность и отличается тем, что последнее является умышленным оставлением части или места службы с намерением уклониться от нее. Ответственность за дезертирство, согласно статье 408 УК, больше – от 5 до 12 лет, по сравнению с 5 – 10 годами за СЗЧ.

Когда наступает СЗЧ: основания и типичные ситуации

Ответственность за СЗЧ возможна, когда военнослужащий не явился вовремя на службу без уважительных причин в боевой обстановке или более 3 суток – в условиях военного положения. Также после назначения или перевода, отпуска, командировки или лечения.

Самым известным случаем с СЗЧ является ситуация Сергея Гнездилова, который публично заявил, что ушел из армии, чтобы привлечь внимание к четким срокам службы. После огласки на суде адвокат подала ходатайство о возвращении военного в часть и освобождении его от уголовной ответственности. Суд удовлетворил ходатайство и боец вернулся на службу оператором БпЛА.

Другой известный случай, когда 187 батальон оставил позиции под Угледаром, а их командир Игорь Гриб погиб или мог совершить самоубийство.

Точно не известно, сколько военных могли уйти в СЗЧ во время военного положения. Офис Генпрокурора сообщал, что с января 2022 по сентябрь 2024 года зарегистрировано 59 606 уголовных производств по факту СЗЧ и ориентировочно 30 тысяч по дезертирству.

В январе 2025 года Владимир Зеленский признал, что в течение 2024 количество СЗЧ возросло.

В марте 2025 ГБР заявило, что с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулось почти 21 тысяча 100 военнослужащих.

Виды СЗЧ и их особенности

Законодательство предусматривает, что правонарушение наступает сразу, если военный ушел со службы в условиях боевой обстановки.

Юристы условно делят самовольное оставление части на несколько видов:

краткосрочное – в течение нескольких суток;

долгосрочное – более 3 суток;

в боевой обстановке – если ушел и поставил под угрозу сослуживцев;

с оружием – особенно опасное, ведь защитник может использовать его в незаконных целях.

Часто военных и гражданских интересует, как узнать, находится ли человек в СЗЧ. Проверить это можно несколькими способами. В частности:

обратиться к ТЦК и СП;

направить адвокатский запрос в воинскую часть, в которой служил военный, с требованием предоставить актуальную информацию о статусе военнослужащего;

направить адвокатский запрос в Военную службу правопорядка Вооруженных Сил Украины (ВСП ВСУ) или в Государственное бюро расследований (ГБР), чтобы получить от них сведения из ЕРДР.

Ответственность за СЗЧ: дисциплинарная и уголовная

Наказание за СЗЧ может быть административное или уголовное. Простыми словами, административная ответственность в виде штрафа предусмотрена только в мирное время.

Чтобы понимать, что будет за СЗЧ в военное время, стоит ознакомиться с уголовным кодексом. Он предусматривает уголовную ответственность по статье 407 (СЗЧ) или 408 (дезертирство). В частности, часть 5 статьи 407 предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Минобороны отмечают, что в случае, если нарушение произошло до 3 суток, то уголовная ответственность за СЗЧ не предусмотрена. Такой военный может вернуться в свою часть и ему восстановят выплаты и обеспечение.

Как фиксируется и расследуется СЗЧ

Если командир не имеет данных о причинах оставления или неявки военнослужащего, то он докладывает о факте командованию и органу ВСП устно. Далее подает письменный доклад и может назначить служебное расследование.

Если военный находится в СЗЧ более 3 суток, то полиция вносит данные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), как этого требует закон.

Далее такого военного задерживают и ему избирают меру пресечения. Обвинительный акт в отношении него направляют в суд, который и выносит приговор. Чтобы понимать, сколько дают за СЗЧ в военное время, стоит учитывать ряд факторов в каждом конкретном случае. Однако УК предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Обстоятельства, исключающие ответственность за СЗЧ

Не во всех случаях за нарушения во время войны предусмотрена уголовная ответственность. Ведь основания СЗЧ могут быть разными.

Чтобы избежать наказания за СЗЧ в военное время, боец должен показать документы, которые оправдывают его отсутствие. Ими, согласно статье 66 УК, могут быть:

тяжелое состояние здоровья – обострение хронических болезней, тяжелые ранения, психологические расстройства;

серьезные семейные обстоятельства – тяжелая болезнь, критическое состояние кого-то из членов семьи, тяжелая болезнь родственника, что требует постоянного ухода, малолетние дети, которые остались без другого кормильца;

чрезвычайные ситуации – нет связи во время боев, нет возможности вернуться из-за транспортных ограничений или окружения, содержание или угрозы для жизни, пожара, стихийного бедствие.

СЗЧ в военное время: особенности и изменения законодательства

Верховная Рада в январе 2025 года продлила закон 12095 от ноября 2024 года. Он позволял до 1 марта вернуться на службу тем бойцам, которые самовольно оставили часть или дезертировали.

Уже 30 апреля 2025 года Рада поддержала законопроект 13177 о продлении срока упрощенного возвращения на службу после первого самовольного оставления воинской части. Бойцы могут вернуться до 30 августа 2025 года.

Выводы и советы военнослужащим

Если военнослужащий ушел в СЗЧ более чем на 3 дня, то правоохранительные органы по факту совершения правонарушения вносят сведения в ЕРДР.

Если боец ушел после 10 мая 2025 года и стремится вернуться на службу, то Минобороны объясняет, что он должен:

лично письменно обратиться к командиру части или батальона резерва, чтобы получить письменное согласие на службу;

подождать пока проведут расследование уголовного производства и суд на основании ходатайства прокурора вынесет решение;

предоставить командиру решение суда и вернуться на службу.

Последствия для военного не наступают только тогда, когда после первого СЗЧ командир письменно дал разрешение и боец вернулся на службу. Если это второе нарушение, то уголовной ответственности не избежать.

Кстати, с 18 декабря 2024 года военнослужащий, который ушел в СВЧ до 10 мая 2025 года, и хочет вернуться, может подать рапорт через приложение Армия+. Его получит Главное управление Военной службы правопорядка ВСУ. Они взаимодействуют с военным, проверяют и уточняют его данные и документы. Далее коммуницируют с командованием батальона резерва, в который и направляют бойца.

После подтверждения в Армия+ военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган управления ВСП, получить предписание и отбыть в резервную часть.

В Минобороны говорят, что после восстановления можно подать рапорт на смену места службы.