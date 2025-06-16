Рада продлила возможность возвращения после СЗЧ: как это сделать в Армия+

Рада продлила возможность возвращения на службу после СЗЧ до конца лета. Эту процедуру нужно пройти с помощью приложения Армия+.

Управление стратегических коммуникаций Генштаба объяснило, как это сделать, передает 24 Канал.

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Как вернуться на службу после СВЧ

При самовольном оставлении воинской части до 3 дней уголовное производство не возбуждается. Военный может вернуться и в таком случае восстанавливаются его выплаты и снова осуществляется продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения.

Если СЗЧ продолжалось более 3 дней, было совершено впервые и военный хочет вернуться на службу, то он может лично обратиться в подразделение, получить письменное согласие и подать рапорт на возвращение через Армию +.

Рапорт автоматически направляется в ВСП, возбуждается уголовное производство, в суд направляются материалы об освобождении от уголовной ответственности. После решения суда военнослужащий предоставляет его командиру и возвращается на службу.

Если же СЗЧ совершено повторно и военнослужащий не желает вернуться на службу, возбуждается уголовное производство. Военнослужащего разыскивают, задерживают, а затем избирают меру пресечения и направляют в суд обвинительный акт.

Судом выносится приговор. За совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.