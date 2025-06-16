Управління стратегічних комунікацій Генштабу пояснило, як це зробити, передає 24 Канал.

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Як повернутися на службу після СЗЧ

При самовільному залишенні військової частини до 3 днів кримінальне провадження не порушується. Військовий може повернутися і у такому випадку відновлюються його виплати та знову здійснюється продовольче, речове та інші види забезпечення.

Якщо СЗЧ тривало понад 3 дні, було вчинене вперше і військовий хоче повернутися на службу, то він може особисто звернутися до підрозділу, отримати письмову згоду та подати рапорт на повернення через Армію+.

Рапорт автоматично направляється до ВСП, порушується кримінальне провадження, до суду направляються матеріали про звільнення від кримінальної відповідальності. Після рішення суду військовослужбовець надає його командиру та повертається на службу.

Якщо ж СЗЧ вчинене повторно і військовослужбовець не бажає повернутися на службу, порушується кримінальне провадження. Військовослужбовця розшукують, затримують, а потім обирають запобіжний захід і направляють до суду обвинувальний акт.

Судом виноситься вирок. За вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.