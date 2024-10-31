Почему военные могут идти в СЗЧ: ветеран озвучил свое отношение к таким действиям

Во время боевых действий есть множество факторов, которые демотивируют бойцов. Случаи несправедливости, коррупции, усталость – все это существенно влияет на возможность военных выполнять задачи на фронте.

Ветеран, правозащитник, военный Олег Симороз заметил 24 Каналу, что военные скучают по своим семьям, гражданской жизни. Это является абсолютно нормальным явлением, которое только подтверждает, что психика человека не изменилась.

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Как относится к примерам СЗЧ

По словам ветерана, у СЗЧ есть много причин. Бесспорно, это и усталость, и элемент несправедливости, когда кто-то три года служит, а кто-то живет своей жизнью. Это и обеспеченность. Потому что есть люди, которые готовы дальше служить, но сама оценка их работы стала неадекватной.

Особенно после ротации, когда люди после окопов получают 20 тысяч гривен голой зарплаты – семью не могут даже обеспечивать. Я уже молчу о какой-то компенсации, когда они годами не видят семью и жизнью рискуют. Это, как по мне, основные вещи, которые влияют,

– отметил Олег Симороз.

Конечно, важной причиной является коррупция. Впрочем, по словам военного, он не поддерживает примеров СЗЧ, хотя факт такой проблемы признает. Самовольное оставление части показывает отношение бойца к своим собратьям.

Нельзя так делать, по моему глубокому убеждению. Я не берусь быть судьей чьей-то судьбы в армии, но считаю поступок Сергея Гнездилова неправильным. Я его не поддерживаю,

– отметил военный.

Напомним, СЗЧ Сергея Гнездилова стало первым публичным случаем. Он объяснил это тем, что хотел привлечь внимание к проблеме демобилизации и установления четких сроков службы. Военнослужащий воевал с 19 лет и прошел горячие направления.

Впоследствии ГБР задержало Сергея Гнездилова, а его действия квалифицировало как дезертирство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Военному грозит до 12 лет лишения свободы.