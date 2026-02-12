На Лиманском направлении оккупанты "разводят костер" из собственной техники
- На Лиманщине российские оккупанты самостоятельно подожгли свою технику, чтобы избежать уничтожения украинскими дронами.
- Бойцы батальона беспилотников стали свидетелями, как оккупанты облили бензином и подожгли свой УАЗ СГР.
На Лиманском направлении россияне начали сжигать собственную технику. Так украинские защитники планировали поразить вражескую технику дроном, но стали свидетелями самоуничтожения машины.
Об этом говорится в сообщении Третьего армейского корпуса.
Для чего россияне сжигают свою технику?
На линии боевого соприкосновения на Лиманщине враг внезапно начал "разводить костер" из своей "буханки". Свидетелями "культа жертвоприношения" стали бойцы батальона беспилотников.
Сперва, операторы дронов заметили, как оккупанты вышли из машины. Один из них начал поливать "буханку", вероятно, бензином, а позже – поджег его. Остальная группа просто стояла и наблюдала, как пылает транспорт.
Для того чтобы избежать ударов наших дронов, противник "совершил сеанс самосожжения", ведь они видели, что до этого украинские операторы уже уничтожали технику в этом районе.
Как россияне сожгли свою же "буханку": смотрите видео
Какие новые разработки вооружения России?
Россия испытала морской безэкипажный катер "Скорлупа", способный запускать FPV-дроны. По словам военного обозревателя Ивана Тимочко в эфире 24 Канала, такие катера могут представлять реальную угрозу для украинских портов, кораблей и мостов.
Кроме того, Россия применяет беспилотники "Гербера" для запуска FPV-дронов, которые могут использоваться как для ударов, так и для разведки. По словам эксперта "Флеш", такие случаи фиксируются ежедневно, однако пока неизвестно, перерастет ли эта практика в массовое использование.
По данным Воздушных сил ВСУ, во время массированных атак Россия может одновременно запускать более 500 БпЛА. Кроме того, дроны сопровождаются различными типами ракет, чтобы перегрузить украинскую ПВО.