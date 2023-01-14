Та самая ракета, которой били по торговому центру в Кременчуге, – Игнат об ударе по Днепру
Во время ракетных обстрелов Украины одна из вражеских ракет попала в девятиэтажку в Днепре. Известно о пострадавших, среди которых есть дети, и 5 погибших.
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что россияне – это чистой воды террористы. Они используются для обстрелов мирных городов ракетами С-300, обломки которых разлетаются на сотни метров и уничтожают все на своем пути.
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Какая ракета попала в дом
По словам Игната, по многоэтажке в Днепре россияне выпустили ракету Х-22. Он отметил, что запуск производился с бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3 из Курской области и Азовского моря.
В общей сложности было 5 пусков таких ракет.
Мы уже знаем, что это за ракета. Несколько месяцев назад она попала по торговому центру в Кременчуге. Тогда были серьезные разрушения,
– напомнил спикер.
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Он добавил, что Х-22 называют "убийцей авианосцев". Ракета имеет боевую часть 50 килограммов и может оснащаться ядерной боеголовкой. Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море.
"И такой ракетой бьют по густонаселенному городу. Она рассчитана на разрушительную силу и имеет большую неточность", – отметил Игнат.
Что известно о теракте в Днепре
- Около 16:00 замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Днепре российская ракета попала в многоквартирный дом.
- Тимошенко добавил, что российская ракета попала в дом, в котором 16 подъездов и проживало около 1 700 жителей. В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек (около 50 детей).
- Весь дом сейчас без электричества, газа и окон. Более 1000 человек нужно обеспечить жильем. Пункты Несокрушимости уже развернули.
- Глава города Борис Филатов отметил, что завалы в Днепре будут разбираться всю ночь. На месте попадания – плохая связь. Все районы города полностью обесточены и отключены от систем. Спасатели снимают кранами людей с более высоких этажей. Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.
- Все, что известно, о теракте в Днепре читайте по ссылке.