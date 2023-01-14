Та самая ракета, которой били по торговому центру в Кременчуге, – Игнат об ударе по Днепру

Во время ракетных обстрелов Украины одна из вражеских ракет попала в девятиэтажку в Днепре. Известно о пострадавших, среди которых есть дети, и 5 погибших.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что россияне – это чистой воды террористы. Они используются для обстрелов мирных городов ракетами С-300, обломки которых разлетаются на сотни метров и уничтожают все на своем пути.

К теме Россия запустила по Украине более 30 ракет: сколько удалось сбить

Какая ракета попала в дом

По словам Игната, по многоэтажке в Днепре россияне выпустили ракету Х-22. Он отметил, что запуск производился с бомбардировщика дальнего действия Ту-22М3 из Курской области и Азовского моря.

В общей сложности было 5 пусков таких ракет.

Мы уже знаем, что это за ракета. Несколько месяцев назад она попала по торговому центру в Кременчуге. Тогда были серьезные разрушения,

– напомнил спикер.

Внимание Удар по ТРЦ в Кременчуге: видео и все, что известно о трагедии

Он добавил, что Х-22 называют "убийцей авианосцев". Ракета имеет боевую часть 50 килограммов и может оснащаться ядерной боеголовкой. Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

"И такой ракетой бьют по густонаселенному городу. Она рассчитана на разрушительную силу и имеет большую неточность", – отметил Игнат.

Что известно о теракте в Днепре