Во Львове повредили табличку улицы Ирины Фарион: полиция задержала вандалов

Во Львове облили краской табличку с названием улицы Ирины Фарион. Полиция уже задержала вандалов. Ими оказались 15-летний подросток на 18-летний юноша.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Как сообщили в полиции, во время мониторинга социальных сетей, 9 февраля, сотрудники обнаружили публикацию с фотографией закрашенной таблички улицы имени Ирины Фарион. Полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области, к совершению нарушения причастны двое парней: 15-летний, который временно проживает во Львове, и 18-летний житель Львовщины.

Вандалы объяснили, что раскрасили табличку из хулиганских побуждений. Сейчас правоохранители составили в отношении обоих административные протоколы о мелком хулиганстве.



Юноша, который повредил табличку во Львове / Фото Нацполиции



Юноша, который повредил табличку во Львове / Фото Нацполиции

За повреждение таблички юношам грозят или штраф, или общественные работы, или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее управляющий делами исполкома Львовского городского совета Евгений Бойко сообщил, что во Львове облили краской табличку с названием улицы Ирины Фарион. Он также опубликовал запись с камер наблюдения, которые зафиксировали акт вандализма.

На опубликованном видео можно увидеть, как 9 февраля около 06:15 два мужчины в балаклавах подошли к табличке с названием улицы и начали зарисовывать ее краской.