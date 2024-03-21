Падал ли самолет в Таганроге: россияне выдали версию о "плановом выжигании растительности"
В российском Таганроге 21 марта очевидцы сообщали о густом сером доме, а также распространяли информацию о якобы падении самолета. Однако впоследствии россияне сообщили, что, мол, причина огня была другой.
В частности, российские оккупанты говорили, что огонь в Таганроге якобы вспыхнул из-за "выжигания растительности". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Таганроге было "плановое выжигание растительности"
В региональном главном управлении российского министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что информация о падении самолета в Таганроге в районе аэродрома и Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева якобы не соответствует действительности.
Российские спасатели отметили, что, мол, "поводов для беспокойства нет".
В Неклиновском районе проходят плановые выжигания растительности. Выездов на предполагаемый пожар в Таганроге не зафиксировано,
– сказали в российском МЧС.
Эту информацию также подтвердили в региональном пресс-центре МЧС. Кроме того, один из российских собеседников, пожелавший остаться анонимным, отметил, что в Неклиновском районе якобы горел камыш. Никаких событий другого рода не зафиксировано.
Несмотря на это все, россияне так и не предоставили доказательств, что действительно в Таганроге горел камыш, а не упал самолет. А сам дым видели в нескольких районах российского города.
Ранее говорили о падении самолета в Таганроге
- Днем 21 марта российские телеграм-каналы сообщали, что в районе аэродрома в Таганроге видели серый густой дым. Некоторые из очевидцев заявили о падении самолета.
- По данным россиян, сначала в городе услышали громкий взрыв. После этого на месте событий образовался мощный пожар и дым.
- Стоит отметить, что оккупанты все же сообщали, что "пылает камыш", однако впоследствии в сети стали писать, что мог упасть самолет, поэтому и загорелась трава. Также россияне заявили, что на место событий прибыл вертолет со спасателями.
- Интересно, что российские паблики примерно в это же время заявили о взрывах в Симферопольском районе. Они сообщили, что загадочные громкие звуки фиксировали в селе Каменка. Кроме того, по данным оккупантов во временно аннексированном Симферопольском районе начался пожар, а на место отправились спасатели.