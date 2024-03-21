Падал ли самолет в Таганроге: россияне выдали версию о "плановом выжигании растительности"

В российском Таганроге 21 марта очевидцы сообщали о густом сером доме, а также распространяли информацию о якобы падении самолета. Однако впоследствии россияне сообщили, что, мол, причина огня была другой.

В частности, российские оккупанты говорили, что огонь в Таганроге якобы вспыхнул из-за "выжигания растительности". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Таганроге было "плановое выжигание растительности"

В региональном главном управлении российского министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что информация о падении самолета в Таганроге в районе аэродрома и Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева якобы не соответствует действительности.

Российские спасатели отметили, что, мол, "поводов для беспокойства нет".

В Неклиновском районе проходят плановые выжигания растительности. Выездов на предполагаемый пожар в Таганроге не зафиксировано,

– сказали в российском МЧС.

Эту информацию также подтвердили в региональном пресс-центре МЧС. Кроме того, один из российских собеседников, пожелавший остаться анонимным, отметил, что в Неклиновском районе якобы горел камыш. Никаких событий другого рода не зафиксировано.

Несмотря на это все, россияне так и не предоставили доказательств, что действительно в Таганроге горел камыш, а не упал самолет. А сам дым видели в нескольких районах российского города.

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