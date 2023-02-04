Ни дня без катастроф: у самолета, летевшего в Россию, взорвалось колесо
В России каждый день – так новые неприятности, катастрофы и аварии. На этот раз у самолета, летевшего из Таиланда в Россию, прямо во время взлета взорвалось колесо.
Как пишут российские СМИ, самолет вылетал из аэропорта Пхукета. Момент взрыва колеса попал на видео одного из пассажиров, который в этот момент снимал взлет.
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Известно, что самолет ZF-3604 Azur Air летел в Москву. Неисправность заметили пассажиры и самолет успел остановиться. На обнародованных в сети кадрах видно, что в один момент из-под крыла виднеется дым. Это очень испугало пассажиров.
Самолет, как обычно, начал разгон, и спустя какое-то время мы почувствовали толчок и посторонний звук. Начали экстренно тормозить. Поняли, что что-то случилось с технической частью. Сначала сидели в самолете. Затем командир объявил, что к месту стоянки его отбуксировать невозможно. Когда вышли, все увидели пробитое колесо,
– сказал один из пассажиров.
Момент аварии летевшего в Россию самолета: смотрите видео
В результате аварии никто не пострадал. Неисправный самолет отбуксировали на ремонт, а пассажиров временно разместили в гостинице. Они ждут следующего рейса.
Недавние случаи авиакатастроф российских самолетов
- В России все чаще падают самолеты. Очередной подобный случай произошел 15 июля 2022 года на Кубани, где разбился Ан-2. Случилось это после столкновения с линией электропередач при заходе на посадку в станице Прочноокопской. Предварительно самолет выполнял сельскохозяйственные работы. При полете пилот допустил ошибку и мог снизиться ниже глисады.
- 17 ноября 2022 года в Северной Осетии разбился самолет. Аварию потерпело российское воздушное судно. Самолет упал недалеко от аэродрома ДОСААФ под селом Гизель. 55-летний пилот, арендовавший самолет, погиб. Вероятной причиной аварии может служить техническая неисправность.
- А уже 1 декабря этого года в Армении на территории села Джрабер Котайкской области упал и загорелся самолет B55. В результате погибли российские пилоты.