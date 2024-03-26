В Таиланде россиянка напала на беременную украинку: женщина ударила ногой в живот

Россияне продолжают "удивлять" своим поведением даже за рубежом. Так, в Таиланде российская туристка напала на беременную украинку.

Сообщается, что российская туристка напала на беременную хозяйку семейного кафе на острове Панган. Женщина на восьмом месяце беременности получила от гражданки страны-агрессора удар ногой в область паха.

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Россиянка напала на беременную украинку

В Таиланде россиянка Елена Куприянова напала на беременную украинку из-за элементарной просьбы, которая заключалась в том, чтобы гражданка страны-агрессора разулась перед входом в заведение.

Пострадавшая написала заявление в суд на 41-летнюю Куприянову, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента. Россиянка оказалась на скамье подсудимых. Более того, ей грозит депортация из страны.

Куприянова свою вину признала, однако для своих позорных действий нашла нелепое оправдание. У россиянки якобы была менструация, которая повлияла на резкие смены настроения. По мнению гражданки страны-агрессора, это должно было оправдать ее избиение беременной женщины.

Впрочем, исповедания россиянки оправданы не были, поскольку на судью эти аргументы не подействовали. Туристку оштрафовали на 500 бат, что эквивалентно 530 гривнам. Также гражданку России приговорили к условному 15-дневному тюремному заключению.

Комментируя решение о депортации, россиянка заявила, что ее тайская виза действует до 22 мая. Однако после отбытия срока заключения въездной документ агрессивной туристки, вероятно, аннулируют. Издание отмечает, что эта ситуация стала последней в ряде сообщений о плохом поведении туристов.

В то же время министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул прокомментировал беспокойство среди общественности относительно увеличения количества таких инцидентов. Он пообещал, что иностранцы, которые нарушают законы Таиланда, будут привлечены к ответственности.

Россияне не впервые ведут себя подобным образом в этой стране