Отменили авиарейсы, эвакуировали более миллиона человек: на Китай обрушился мощный тайфун

Мощный тайфун "Дельфин" обрушился на восточное побережье Китая 9 августа. Он принес сильные ветры и ливни. Из-за непогоды власти эвакуировали более миллиона человек, отменили авиарейсы и предупредили о риске наводнений.

Об этом сообщают Reuters и China Daily.

Каковы последствия прохождения стихии?

Тайфун "Дельфин", который называют самым мощным тропическим циклоном, достигшим Китая в этом году, обрушился на восточное побережье страны. Он достиг города Юйхуань в провинции Чжэцзян примерно в 17:30 по местному времени.

Максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 42 метров в секунду. В связи с этим в Китае объявили наивысший уровень метеорологической опасности.

Сильный тайфун обрушился на Китай: смотрите видео

Из-за стихии из восточных регионов страны эвакуировали более миллиона человек. Также усиленно контролируют ситуацию на водохранилищах, горных потоках, территориях, где существует риск оползней, строительных площадках и туристических объектах.

В Китае людей сносит ветром: смотрите видео

Из-за тайфуна в Шанхае отменили около 1500 авиарейсов и ограничили работу транспортной инфраструктуры.

Восточные регионы Китая накрыла мощная стихия: смотрите видео

Что прогнозируют метеорологи?

По прогнозам метеорологов, сильные ливни продлятся до 10 августа в провинциях Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Аньхой, Цзянсу, а также в Шанхае. До среды сильные и чрезвычайно сильные дожди ожидаются также в некоторых районах Хубэя, Хэнани, Шаньдуна, Хэбэя, Пекина и Тяньцзиня.

В наиболее пострадавших районах может выпасть 100 – 300 миллиметров осадков. При этом в некоторых горных районах количество осадков может превысить 600 миллиметров. Так, существует риск подъема уровня воды в реках Цяньтан, Юн, Цзяо и Шуйян.

Тайфун "Дельфин" отличается чрезвычайно длинным маршрутом и длительной силой… прежде чем стихия достигла побережья Китая, она прошла более 6 000 километров. Ожидается, что его продолжительность превысит 15 дней, что более чем в три раза превышает среднюю продолжительность типичного тайфуна,

– отмечают издания.

Кстати, по пути в Китай этот тайфун прошел через южную часть японской префектуры Окинава. По данным СМИ, там стихия травмировала как минимум шестерых человек и оставила без электроэнергии более 50 тысяч домов.

Напомним, на днях непогода в виде ливня, шквалов и града обрушилась на Одессу, Харьков и Днепр.