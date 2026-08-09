Про це пише Reuters та China Daily.

Які наслідки проходження стихії?

Тайфун "Дельфін", який називають найпотужнішим тропічним циклоном, що досяг Китаю цього року, накрив східне узбережжя країни. Він досяг міста Юйхуань у провінції Чжецзян приблизно о 17:30 за місцевим часом.

Максимальна швидкість вітру поблизу центру тайфуну сягала 42 метрів за секунду. Через це в Китаї оголосили найвищий рівень метеорологічної небезпеки.

Сильний тайфун накрив Китай: дивіться відео

Через стихію зі східних регіонів країни евакуювали понад мільйон людей. Також посилено контролюють ситуацію на водосховищах, гірських потоках, територіях, де існує ризик зсувів, будівельних майданчиках та туристичних об'єктах.

Людей зносить вітром у Китаї: дивіться відео

Через тайфун у Шанхаї скасували близько 1500 авіарейси та обмежили роботу транспортної інфраструктури.

Східні регіони Китаю накрила потужна стихія: дивіться відео

Що прогнозують метеорологи?

За прогнозами метеорологів, сильні зливи триватимуть до 10 серпня у провінціях Чжецзян, Фуцзянь, Цзянсі, Аньхой, Цзянсу, а також у Шанхаї. До середи сильні та надзвичайно сильні дощі очікуються також у частинах Хубею, Хенані, Шаньдуну, Хебею, Пекіна та Тяньцзіня.

У найбільш постраждалих районах може випасти 100 – 300 міліметрів опадів. Тоді як у деяких гірських районах кількість опадів може перевищити 600 міліметрів. Так, існує ризик підйому рівня води в річках Цяньтан, Юн, Цзяо та Шуйян.

Тайфун "Дельфін" вирізняється надзвичайно довгим маршрутом і тривалою силою…перш ніж стихія досягнула узбережжя Китаю, вона пройшла понад 6 000 кілометрів. Очікується, що його тривалість перевищить 15 днів, що більш ніж утричі більше середньої тривалості типового тайфуну,

– зазначають видання.

До речі, до Китаю цей тайфун пройшов через південну частину японської префектури Окінава. За даними медіа, там стихії травмувала щонайменше шістьох людей і залишила без електроенергії понад 50 тисяч будинків.

Нагадаємо, днями негода у вигляді зливи, шквалів та граду накрила Одесу, Харків та Дніпро.