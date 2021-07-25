Тайфун Ин-Фа налетел на Шанхай: более 300 тысяч человек эвакуировали – жуткое видео
Источник:CNN
Страшная непогода бушует в окрестностях Шанхая. Шквальный ветер настолько сильный, что пришлось эвакуировать более 300 тысяч человек.
Тайфун двигался со скоростью более чем 137 километров в час. Он уже достиг Шанхая и окрестностей.
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Во всем городе бурлит шквальный ветер и сильный ливень. Экстренные службы перевели в особый режим работы из-за частых случаев обрыва проводов, падения рекламных щитов, веток, деревьев и столбов.
Из окрестностей Шанхая эвакуировали более чем 360 тысяч человек из-за тайфуна Ин-фа,
– говорится в сообщении.
Издание AP, ссылаясь на China Daily, сообщило, что эвакуировали ориентировочно 330 тысяч жителей района Фэнсянь, что возле Шанхая. Это случилось после того, как скорость ветра достигла 100 километров в час.
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Стихия накрыла не только город Шанхай с населением 26 миллионов, но и окрестности. Тайфун бушует в районе Путуо города Чжоушань, крупного порта в провинции Чжэцзян на восточном побережье Китая.
В Шанхае и соседних районах отменили все авиарейсы, приостановили движение поездов метро и закрыли предприятия.
Мы приложим все усилия для безопасности жизни и имущества людей, а также сделаем все, чтобы свести к минимуму ущерб от стихийных бедствий,
– сообщил Юань Цзяцзюнь, секретарь компартии провинции Чжэцзян.
Предварительно известно, что тайфун пойдет на север вдоль побережья Чжэцзя, пройдет Шанхай и к вечеру достигнет северо-восточной провинции Цзянсу.
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