В спецподразделении Kraken рассказали о тайной атаке: уничтожили объект окупантов на Донбассе

Спецподразделение Kraken рассказало детали тайной операции на Донбассе. Об этом вспоминал президент Владимир Зеленский в обращении в январе.

Так, 13 января Зеленский вспомнил харьковское спецподразделение KRAKEN и поблагодарил бойцов.

Читайте также Как увольняли Кисловку и Котляровку: захватывающие кадры от спецподразделения Kraken

Ночная штурмовая атака

Теперь бойцы могут раскрыть детали. Они проводили спецоперацию по уничтожению передового пункта управления противника.

Есть операции, о которых мы вам не рассказываем сразу, ведь находимся в том оперативном районе, но со временем некоторые эпизоды все же частично можем освещать,

– объяснили в подразделении.

Добавили, что именно этот случай был в январе 2023 года на Соледарском направлении. Тогда ночная штурмовая группа подразделения при поддержке артиллерии уничтожила передовой пункт управления россиян.

Kraken показал успешную спецоперацию: смотрите видео

Что известно о спецподразделении Kraken