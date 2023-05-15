Что не так с тайным письмом Борреля о Китае и России

Когда какое-то внутреннее письмо сливают в СМИ, значит это кому-то нужно. Письмо главы европейской дипломатии Борреля слили в газету Financial Times именно по такому принципу.

Опасные выводы

Письмо на самом деле о Китае и адресовано министрам иностранных дел Евросоюза. С некоторыми выводами письма я согласен, но с некоторыми должен поспорить. Причем серьезно.

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Жозеп Боррель пишет, что поражение России не заставит Китай сменить курс на доминирование в мировой системе. Более того, он говорит, что Китай сможет получить геополитические преимущества от поражения России.

И то, и другое прямо ведет к ложным и даже опасным выводам. Выходит, что поражение России усиливает Китай и создает больше геополитических проблем, чем решает, а если так, то почему бы Европе вместе с Китаем не сыграть "на ничью"?

Конечно, я упрощаю, но логика изложения очень опасна. Российское поражение станет нашей победой, но также победой Запада, что мы, к сожалению, не смогли объяснить, "неЗападу". Китай будет учитывать все уроки этой войны, как стратегически, так и тактически. Причем поражение России не может быть только милитарным, оно должно быть комплексным. Включая модель безопасности для Украины на основе НАТО, иначе это не поражение России. И никаких других надежных и стабильных моделей пока не существует.

Нашим ответом на письмо Борреля должен быть очень аргументированный тезис, что "ничья" с Россией приведет к ее тактическому союзу с Китаем против Запада, с которым будет сложно разговаривать и еще сложнее справиться. В то же время, в случае поражения России, Китай сто раз подумает, что и как делать дальше. А может, и еще больше.