"Тайра" написала первый пост после освобождения из плена и рассказала о том, что пережила

Парамедик Юлия Паевская, более известная как "Тайра", опубликовала пост, в котором рассказала о том, в каких условиях она была в российском плену. По ее словам, условия содержания больше напоминали концлагерь.

Парамедик отметила, что за время пребывания в плену она похудела и сейчас ее вес – 50 килограммов. Из-за пережитого она сейчас уставшая и истощенная, но убеждает – скоро восстановится и вернется в строй.

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Больно за тех, кто до сих пор в плену

Юлия подчеркнула, что ей больно за тех, кто до сих пор находится в плену российских оккупантов. "Тайра" убеждена – нужно делать все возможное, чтобы пленные были защищены международной Конвенцией по правам человека, ведь эти права оккупанты нарушают.

Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага – когда ты там, кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленные были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны как рабы,

– отметила парамедик.

Юлия рассказала, что у украинских пленных нет доступа к информации, в частности о своей семье. Также оккупанты не предоставляют доступа к медицинской помощи. "Тайра" отметила, что условия содержания в плену были настолько ужасными, что, по ее словам, она бы не удивилась, если бы очутилась в газовой камере.

Парамедик подчеркнула – необходимо освободить всех наших пленных и для этого необходимо разработать систему контроля и алгоритм действий.

Также Юлия выразила благодарность всем причастным к ее освобождению из плена. Свое возвращение она считает чудом. Сейчас "Тайра" находится в безопасности под наблюдением врачей.

Освобождение парамедика "Тайры" из плена

О том, что парамедик Юлия Паевская попала в плен, стало известно 16 марта. Впоследствии волонтер Оксана Корчинская рассказала, что Юлия тогда выехала помочь гражданским, которые получили ранения во время атак врага на Мариуполь.

Во время вечернего обращения 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил о том, что "Тайру" удалось вызволить из российского плена . Детали того, как удалось вернуть парамедика, пока неизвестны.

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