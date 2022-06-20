"Тайра" написала первый пост после освобождения из плена и рассказала о том, что пережила
Источник:фейсбук Юлии Паевской
Парамедик Юлия Паевская, более известная как "Тайра", опубликовала пост, в котором рассказала о том, в каких условиях она была в российском плену. По ее словам, условия содержания больше напоминали концлагерь.
Парамедик отметила, что за время пребывания в плену она похудела и сейчас ее вес – 50 килограммов. Из-за пережитого она сейчас уставшая и истощенная, но убеждает – скоро восстановится и вернется в строй.
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Больно за тех, кто до сих пор в плену
Юлия подчеркнула, что ей больно за тех, кто до сих пор находится в плену российских оккупантов. "Тайра" убеждена – нужно делать все возможное, чтобы пленные были защищены международной Конвенцией по правам человека, ведь эти права оккупанты нарушают.
Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага – когда ты там, кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленные были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны как рабы,
– отметила парамедик.
Также Юлия выразила благодарность всем причастным к ее освобождению из плена. Свое возвращение она считает чудом. Сейчас "Тайра" находится в безопасности под наблюдением врачей.
Освобождение парамедика "Тайры" из плена
О том, что парамедик Юлия Паевская попала в плен, стало известно 16 марта. Впоследствии волонтер Оксана Корчинская рассказала, что Юлия тогда выехала помочь гражданским, которые получили ранения во время атак врага на Мариуполь.
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